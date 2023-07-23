Иммунолог РФ Болибок оценил риск эпидемии холеры в России

Эксперты рассказали, стоит ли в России опасаться эпидемии холеры. Об этом сообщает издание «Телеканал 360».

Инфекционное заболевание холера способно привести к смерти за очень короткое время, поэтому считается одним из самых опасных. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, возбудитель выделяется из кишечника. При подозрении на холеру время имеет огромное значение: чем раньше начато лечение, тем более высоки шансы выздороветь. При этом необходимо отправить на недельный карантин всех, кто входил с больным в контакт.

Зараженный может грязными руками инфицировать предметы и пищу, кроме того, рукопожатие с таким человеком грозит передачей вибриона здоровому. Нередки случаи, когда холерные вибрионы попадали вместе с фекальными массами через сточные воды в источники, откуда люди берут воду.

«Искупался, губы облизал — и вот заражение», — подчеркнул Болибок.

Проявляется холера диареей с резкими болями в животе и температурой. Болезнь развивается очень быстро, организм обезвоживается.

Недавно у приехавшего в Россию в Тамбовскую область на работу гражданина Индии обнаружили холероподобный возбудитель — после его многочисленных жалоб на боли в животе. Сутки спустя в больницу попал еще один индиец, контактировавший с первым. Правда, на сегодняшний день признаков холеры у него не выявлено.

Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, Роспотребнадзор запретил местным жителям купаться, ловить рыбу, брать воду из реки Цны для полива. Региональные областные комитеты проверяют на наличие вируса холеры и остальных людей, имевших контакт с заболевшим индийцем а, пока неизвестны результаты, отправляют «подозреваемых» на домашний карантин. Врач Болибок предположил, что Роспотребнадзор может обязать тщательно обследовать туристов и жителей, которые въезжают в Россию из Индии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»