Иммунолог РФ Болибок оценил риск эпидемии холеры в России

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Эксперты рассказали, стоит ли в России опасаться эпидемии холеры. Об этом сообщает издание «Телеканал 360».
Инфекционное заболевание холера способно привести к смерти за очень короткое время, поэтому считается одним из самых опасных. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, возбудитель выделяется из кишечника. При подозрении на холеру время имеет огромное значение: чем раньше начато лечение, тем более высоки шансы выздороветь. При этом необходимо отправить на недельный карантин всех, кто входил с больным в контакт.
Зараженный может грязными руками инфицировать предметы и пищу, кроме того, рукопожатие с таким человеком грозит передачей вибриона здоровому. Нередки случаи, когда холерные вибрионы попадали вместе с фекальными массами через сточные воды в источники, откуда люди берут воду.
«Искупался, губы облизал — и вот заражение», — подчеркнул Болибок.
Проявляется холера диареей с резкими болями в животе и температурой. Болезнь развивается очень быстро, организм обезвоживается.
Недавно у приехавшего в Россию в Тамбовскую область на работу гражданина Индии обнаружили холероподобный возбудитель — после его многочисленных жалоб на боли в животе. Сутки спустя в больницу попал еще один индиец, контактировавший с первым. Правда, на сегодняшний день признаков холеры у него не выявлено.
Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, Роспотребнадзор запретил местным жителям купаться, ловить рыбу, брать воду из реки Цны для полива. Региональные областные комитеты проверяют на наличие вируса холеры и остальных людей, имевших контакт с заболевшим индийцем а, пока неизвестны результаты, отправляют «подозреваемых» на домашний карантин. Врач Болибок предположил, что Роспотребнадзор может обязать тщательно обследовать туристов и жителей, которые въезжают в Россию из Индии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...Подробнее
В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....Подробнее
Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...Подробнее
Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...Подробнее
В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...Подробнее