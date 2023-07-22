Что есть утром, чтобы убрать живот: Врач РФ назвала продукт, разрушающий жир

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Врач-эндокринолог Екатерина Волкова рассказал о том, почему не стоит убирать жирную пищу из рациона.
Она в своем Телеграм-канале объяснила, что даже жиры бывают «хорошие» и они должны присутствовать в рационе. Такие жиры необходимы организму даже при похудении.
Одним из таких продуктов эксперт считает оливковое масло. Его можно не только использовать для салатов, но и добавлять в кашу. Оливковое масло повышает уровень серотонина и адипонектина, который способствует разрушению жиров.
Полезным является и авокадо. Он дает организму мононенасыщенные жирные кислоты, клетчатки, белок и олеиновую кислоту.
Эксперт отметила, что такие жиры следует вводить в рацион в первой половине дня, так как они очень калорийные. Если их в рационе ограниченное количество, то они помогут избавиться от лишних килограммов, в том числе и от жировых отложений в районе живота.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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