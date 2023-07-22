Что есть утром, чтобы убрать живот: Врач РФ назвала продукт, разрушающий жир

Врач-эндокринолог Екатерина Волкова рассказал о том, почему не стоит убирать жирную пищу из рациона.

Она в своем Телеграм-канале объяснила, что даже жиры бывают «хорошие» и они должны присутствовать в рационе. Такие жиры необходимы организму даже при похудении.

Одним из таких продуктов эксперт считает оливковое масло. Его можно не только использовать для салатов, но и добавлять в кашу. Оливковое масло повышает уровень серотонина и адипонектина, который способствует разрушению жиров.

Полезным является и авокадо. Он дает организму мононенасыщенные жирные кислоты, клетчатки, белок и олеиновую кислоту.

Эксперт отметила, что такие жиры следует вводить в рацион в первой половине дня, так как они очень калорийные. Если их в рационе ограниченное количество, то они помогут избавиться от лишних килограммов, в том числе и от жировых отложений в районе живота.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»