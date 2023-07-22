Ученые: сельских детей чаще кормят вредными продуктами с раннего возраста

Ученые выяснили, что детям до двух лет, которые проживают в сельской местности, их родители дают больше вредной пищи. Исследование проводилось в Пенсильвании (США).

Учеными из Медицинского центра Гейзингера были изучены данные свыше 10,6 тысяч маленьких детей. Результаты оказались шокирующими. Выяснилось, что таким малюткам в сельской местности родители дают и хот-доги, и покупные сладкие соки и даже соленые снеки.

Исследователи определили, что свыше 53% из этих 10,6 тысяч детей потребляли переработанное мясо с высоким содержанием натрия, еще 37% — соленые закуски, а 34% — пирожные и всевозможные сладости. Еще 27% малышей пьют содержащие сахар фруктовые соки.

Результаты серьезно обеспокоили ученых. Употребление таких продуктов с раннего возраста может негативно сказаться на росте и развитии детей. А еще чревато возникновением опасных для жизни заболеваний (диабета, ожирения), пишет «Газета.ру» со ссылкой на NUTRITION.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»