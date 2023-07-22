Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина

Сегодня, 09:54

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Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина
Фото из открытых источников

Какие продукты помогут снизить холестерин, рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

Он объяснил, что существует как минимум семь продуктов, которые помогают бороться с «плохим» холестерином.

Снизить уровень холестерина можно приняв специальные препараты. Но также его снижению способствуют некоторые продукты, пишет «МедикФорум».

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что снижать опасный холестерин могут многие продукты, включая овес, орехи, рыба жирных сортов, бобовые, фрукты и ягоды, овощи и шоколад.

Отметил эксперт и то, что не все овощи эффективно снижают холестерин. Наиболее успешно с этим справляются многие виды капусты, а также морковь и шпинат.

Полезен в умеренных количествах и черный шоколад, содержащий не менее 70% какао.

«Темный шоколад с высоким содержанием какао может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца», — отметил Варфоломеев.

Эффективными в борьбе с холестерином Варфоломеев назвал яблоки, апельсины, виноград, клубнику и чернику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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