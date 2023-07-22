Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина

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Какие продукты помогут снизить холестерин, рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.
Он объяснил, что существует как минимум семь продуктов, которые помогают бороться с «плохим» холестерином.
Снизить уровень холестерина можно приняв специальные препараты. Но также его снижению способствуют некоторые продукты, пишет «МедикФорум».
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что снижать опасный холестерин могут многие продукты, включая овес, орехи, рыба жирных сортов, бобовые, фрукты и ягоды, овощи и шоколад.
Отметил эксперт и то, что не все овощи эффективно снижают холестерин. Наиболее успешно с этим справляются многие виды капусты, а также морковь и шпинат.
Полезен в умеренных количествах и черный шоколад, содержащий не менее 70% какао.
«Темный шоколад с высоким содержанием какао может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца», — отметил Варфоломеев.
Эффективными в борьбе с холестерином Варфоломеев назвал яблоки, апельсины, виноград, клубнику и чернику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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