Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина

Какие продукты помогут снизить холестерин, рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

Он объяснил, что существует как минимум семь продуктов, которые помогают бороться с «плохим» холестерином.

Снизить уровень холестерина можно приняв специальные препараты. Но также его снижению способствуют некоторые продукты, пишет «МедикФорум».

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что снижать опасный холестерин могут многие продукты, включая овес, орехи, рыба жирных сортов, бобовые, фрукты и ягоды, овощи и шоколад.

Отметил эксперт и то, что не все овощи эффективно снижают холестерин. Наиболее успешно с этим справляются многие виды капусты, а также морковь и шпинат.

Полезен в умеренных количествах и черный шоколад, содержащий не менее 70% какао.

«Темный шоколад с высоким содержанием какао может содержать антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца», — отметил Варфоломеев.

Эффективными в борьбе с холестерином Варфоломеев назвал яблоки, апельсины, виноград, клубнику и чернику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»