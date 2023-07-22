В США нашли диету, снижающую риск смерти человека от любых причин на 25 процентов

Ученые рекомендуют соблюдать экологичную диету, так как она снижает риски смертности. Об этом диетологи рассказали на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.

Исследователи из Гарвардского университета утверждают, что экологичная диета снижает вероятность летального исхода на 25% у людей, которые придерживались ее длительное время.

Учеными был разработан индекс PHDI для оценки полезности продукта и его экологичности. После этого ученые проанализировали режим питания 100 тысяч жителей США на протяжении периода с 1986 по 2018 год. В индекс включили состояние качества воды, землепользование, загрязнение различными веществами и выбросы парниковых газов.

И оказалось, что экологичная диета снижала вероятность смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, от нейродегенеративных заболеваний — на 20% и от респираторных заболеваний — на 50%.

Поэтому ученые рекомендуют в рацион включать цельнозерновые продукты, фрукты, некрахмалистые овощи, орехи и ненасыщенные масла. А вот продукты, такие как яйца, красное и переработанное мясо вредят здоровью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»