Диетолог Елена Соломатина порекомендовала главные омолаживающие продукты

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Диетолог Елена Соломатина порекомендовала продукты, на которых стоит сделать акцент в своем рационе, чтобы выглядеть моложе и свежее.
Овощи в ежедневном меню обязательны. Фрукты — тоже. Но в случае с ними, говорит врач, надо знать меру. Не стоит налегать на них и переедать, поскольку в них содержится много фруктозы.
Омолаживающим эффектом обладают кисломолочные продукты — кефир, кумыс, простокваша и другие.
«В настоящее время также делается упор на продукты ферментации. Там, где живут долгожители, употребляют ферментированные продукты. Мы же преимущественно лишь квашеную капусту употребляем, моченые яблоки — редкость, и моченые ягоды — тоже», — говорит диетолог Соломатина.
При всей важности овощей, фруктов, кисломолочных и ферментированных продуктов не стоит пренебрегать едой животного происхождения. Поскольку именно они имеют в составе коллаген, влияющий на эластичность кожи.
Соломатина также советует отвести место в рационе продуктам с антиоксидантами — моркови, абрикосам, смородине, яблокам, шиповнику, а также богатыми омега-3 жирными кислотами — оливковому маслу и рыбе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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