BJCP: статины могут увеличить объем мозга, снижая риски деменции

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Статины могут быть эффективными не только для снижения уровня холестерина, но и в борьбе с деменцией. Об этом заявили ученые из Университета Южной Австралии. Они провели исследование, с результатами которого можно познакомиться на страницах BJCP, пишет Газета.ру.
Авторы исследования проанализировали данные 340 тыс. человек, собранных за несколько лет. И оказалось, что при употреблении статинов у некоторых людей наблюдалось увеличение объема гиппокампа мозга, что потенциально может снижать риск слабоумия и депрессии.
Также исследование показало, что статины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и возрастных заболеваний.
Такое влияние статинов на здоровье эксперты связали с использованием ингибиторов PCSK9, которые изначально применялись для снижения выработки холестерина в крови. Ученые считают, что их можно использовать в дальнейшем для создания препаратов, снижающих риски развития деменции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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