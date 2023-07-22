BJCP: статины могут увеличить объем мозга, снижая риски деменции

22-07-2023, 14:59

Image 16+
BJCP: статины могут увеличить объем мозга, снижая риски деменции
Фото из открытых источников

Статины могут быть эффективными не только для снижения уровня холестерина, но и в борьбе с деменцией. Об этом заявили ученые из Университета Южной Австралии. Они провели исследование, с результатами которого можно познакомиться на страницах BJCP, пишет Газета.ру.

Авторы исследования проанализировали данные 340 тыс. человек, собранных за несколько лет. И оказалось, что при употреблении статинов у некоторых людей наблюдалось увеличение объема гиппокампа мозга, что потенциально может снижать риск слабоумия и депрессии.

Также исследование показало, что статины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и возрастных заболеваний.

Такое влияние статинов на здоровье эксперты связали с использованием ингибиторов PCSK9, которые изначально применялись для снижения выработки холестерина в крови. Ученые считают, что их можно использовать в дальнейшем для создания препаратов, снижающих риски развития деменции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Что есть утром, чтобы убрать живот: Врач РФ назвала продукт, разрушающий жир

Сегодня, 13:54

Ученые: сельских детей чаще кормят вредными продуктами с раннего возраста

Сегодня, 11:49

Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина

Сегодня, 09:54

В США нашли диету, снижающую риск смерти человека от любых причин на 25 процентов

Сегодня, 09:39

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала главные омолаживающие продукты

Вчера, 09:09

BJCP: статины могут увеличить объем мозга, снижая риски деменции

22-07-2023, 14:59

Врач Кривошеева: Висцеральный жир играет ключевую роль в возникновении проблем со здоровьем

21-07-2023, 12:49

Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях

21-07-2023, 11:49

Онколог назвал первые симптомы рака кишечника: Невозможно не заметить

21-07-2023, 11:04

ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета

19-07-2023, 18:44

Кардиолог РФ Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов

19-07-2023, 13:04

Врач Николай Малышев заявил о необходимости вернуть в палату сбежавших с сибирской язвой тувинцев

19-07-2023, 07:14

AHA: контроль давления в пожилом возрасте сохранит ум человека и защитит от мошенников

17-07-2023, 10:44

В Пензенской области зафиксирована вспышка кори

16-07-2023, 20:04

Врач рассказал об опасности густой крови

16-07-2023, 13:29

Диетолог посоветовал отказаться от сахара из-за риска преждевременного старения

15-07-2023, 19:59

По всей Финляндии бушует птичий грипп

15-07-2023, 14:49

Врач РФ назвал блюдо, в котором есть все для роста рака: Избегайте в первую очередь

15-07-2023, 11:39

Врач-диетолог: рыба, зелень и фрукты снижают риск образования тромбов

15-07-2023, 10:59

Диетолог Келли Джонс: правильный выбор обеда поможет избавиться от послеобеденной сонливости

15-07-2023, 08:39

Возможно, Вам будет интересно

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

Сегодня, 09:09

0

В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...

Подробнее
В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

22-07-2023, 13:34

0

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...

Подробнее
Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

Вчера, 13:34

0

В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....

Подробнее
Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

Вчера, 12:04

0

Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...

Подробнее
В Европе обнаружили «внезапную» пропажу: поздно спохватились

В Европе обнаружили «внезапную» пропажу: поздно спохватились

22-07-2023, 09:49

0

Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...

Подробнее
Пермского оппозиционера оштрафовали на 250 тысяч за оскорбление Путина

Пермского оппозиционера оштрафовали на 250 тысяч за оскорбление Путина

22-07-2023, 12:39

0

В Перми суд признал местного жителя виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ. Как заявила...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров