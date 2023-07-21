Врач Кривошеева: Висцеральный жир играет ключевую роль в возникновении проблем со здоровьем

Висцеральный жир, который скапливается на животе, представляет серьезнейшую опасность. Он может стать спусковым крючком в развитии проблем со здоровьем.

Эндокринолог Анна Кривошеева рассказала, что полнеющий живот по виду может напоминать фартук или арбуз. При этом они несколько отличаются.

При «животе-фартуке» внутрибрюшной жир ощущается. При «животе-арбузе» — нет. Складывается впечатление, что брюшная полость попросту надута.

«У большинства людей порядка 90% жира в организме находится под кожей. Если нажать пальцем на живот, жир, который кажется мягким, — это и есть подкожный жир. Остальные 10%, называемые висцеральным, или внутрибрюшным», — разъяснила медик.

Согласно ученым, которые провели ряд различных исследований, жир вокруг талии представляет опасность для здоровья, но еще большую опасность являет собой висцеральный жир — жировая прослойка внутри живота, между органами. Именно он становится причиной развития различных воспалений в организме из-за выработки цитокинов.

Имеющий «живот-арбуз» человек может страдать сердечно-сосудистыми недугами, а также рядом других.

Висцеральный жир также приводит к вызывающему сужению кровеносных сосудов и повышение артериального давления белка, пишет «LIFE».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»