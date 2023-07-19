Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях

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Цельное молоко в народе принято считать самым вкусным, так как оно сохраняет в первозданном виде свой состав и не подвергается обработке. Тем не менее, не всем оно полезно. Диетолог Сьюзи Барел советует ограничить употребление цельного молока страдающим ожирением, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина, пишет «Body and Soul».
Цельное молоко имеет жирность 3,5% и может считаться составляющей здорового рациона, поскольку кроме питательной ценности организм получает из него белок и кальций. Но тем, кто часто ест жирное и жареное, на него лучше не налегать. В одном стакане цельного молока — 16 граммов лактозы и 10 граммов жира.
Обезжиренный продукт обладает почти теми же свойствами, однако содержит в составе меньше жира и сахара. В молоке жирностью 2% — четыре грамма жира, 1% — один грамм и почти отсутствует лактоза.
Поэтому гражданам, которые следят за массой тела, повышенным уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями и предрасположенностью к ним пить цельное можно, но нечасто — лучше изредка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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