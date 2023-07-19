Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях

Сегодня, 11:49

Image 16+
Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях
Фото из открытых источников

Цельное молоко в народе принято считать самым вкусным, так как оно сохраняет в первозданном виде свой состав и не подвергается обработке. Тем не менее, не всем оно полезно. Диетолог Сьюзи Барел советует ограничить употребление цельного молока страдающим ожирением, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина, пишет «Body and Soul».

Цельное молоко имеет жирность 3,5% и может считаться составляющей здорового рациона, поскольку кроме питательной ценности организм получает из него белок и кальций. Но тем, кто часто ест жирное и жареное, на него лучше не налегать. В одном стакане цельного молока — 16 граммов лактозы и 10 граммов жира.

Обезжиренный продукт обладает почти теми же свойствами, однако содержит в составе меньше жира и сахара. В молоке жирностью 2% — четыре грамма жира, 1% — один грамм и почти отсутствует лактоза.

Поэтому гражданам, которые следят за массой тела, повышенным уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями и предрасположенностью к ним пить цельное можно, но нечасто — лучше изредка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях

Сегодня, 11:49

Онколог назвал первые симптомы рака кишечника: Невозможно не заметить

Сегодня, 11:04

ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета

19-07-2023, 18:44

Кардиолог РФ Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов

19-07-2023, 13:04

Врач Николай Малышев заявил о необходимости вернуть в палату сбежавших с сибирской язвой тувинцев

19-07-2023, 07:14

AHA: контроль давления в пожилом возрасте сохранит ум человека и защитит от мошенников

17-07-2023, 10:44

В Пензенской области зафиксирована вспышка кори

16-07-2023, 20:04

Врач рассказал об опасности густой крови

16-07-2023, 13:29

Диетолог посоветовал отказаться от сахара из-за риска преждевременного старения

15-07-2023, 19:59

По всей Финляндии бушует птичий грипп

15-07-2023, 14:49

Врач РФ назвал блюдо, в котором есть все для роста рака: Избегайте в первую очередь

15-07-2023, 11:39

Врач-диетолог: рыба, зелень и фрукты снижают риск образования тромбов

15-07-2023, 10:59

Диетолог Келли Джонс: правильный выбор обеда поможет избавиться от послеобеденной сонливости

15-07-2023, 08:39

Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление

14-07-2023, 13:44

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

13-07-2023, 11:34

&quot;РГ&quot;: врачи РФ перечислили россиянам самые частые ошибки пищевого поведения

13-07-2023, 09:39

Гимнастка рассказала об упражнении, которое эффективно борется с жиром внизу живота

12-07-2023, 08:49

Диетолог Королева: Сахар опасен для здоровья сердца и сосудов

11-07-2023, 18:29

Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

11-07-2023, 10:44

В Минздраве сообщили последние новости о вспышке кори в Пензенской области

11-07-2023, 09:24

Возможно, Вам будет интересно

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

19-07-2023, 12:24

0

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...

Подробнее
В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

19-07-2023, 12:39

0

22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...

Подробнее
«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

18-07-2023, 21:16

0

Источники телеграм-канала «Московская прачечная» в правоохранительных органах рассказал о мотивах задержанного по...

Подробнее
E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

19-07-2023, 09:44

0

Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....

Подробнее
The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

Вчера, 19:44

0

Соединенные Штаты Америки в разных пакетах военной помощи передали Украине, в общей сложности, 190 боевых бронированных...

Подробнее
«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

19-07-2023, 10:19

0

Мужчина из Таджикистана решил тайно отправиться на фронт, хотя в его стране за это ему грозит 20 лет тюрьмы. Закирулло...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров