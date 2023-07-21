Онколог назвал первые симптомы рака кишечника: Невозможно не заметить

Хирург-онколог Аркадий Беджанян назвал шесть симптомов онкологии кишечника, которые нельзя игнорировать. К ранним симптомам онкозаболевания можно отнести изжогу, вздутие живота, изменение стула в сторону его разжижения, постоянную тошноту, потерю веса, частые боли в области живота.

При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу и пройти обследование, советует онколог. Важно знать, что перечисленные симптомы также могут являться признаками других недугов, поэтому требуют консультации специалиста. Беджанян упоминает, что рак на ранних стадиях излечим, поэтому затягивать с обращением за медицинской консультацией не стоит.

Хирург также отмечает, что для выявления проблем в кишечнике назначается тест на скрытую кровь в кале, который осуществляется посредством скринингового метода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»