ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета

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Жир на талии иногда может сыграть положительную роль для здоровья человека. Как рассказали специалисты из Университета штата Вирджиния (США), запасы жира в области талии могут в некоторых случаях защитить от заболевания диабетом. Принято считать, что у людей с метаболическим синдромом риск развития сахарного диабета достаточно высок. Накопление жира на животе указывает на метаболический синдром. Речь идет о нарушении обмена веществ, которое связано с ожирением.
Однако ученые провели исследования и установили, что у некоторых людей с жировыми отложениями на талии риск диабета второго типа ниже. Исследователи связывают это с особенностями генов, которые повышают склонность к накоплению жира в области живота. Есть пять генов, которые играют неожиданную роль. Они снижают риск развития диабета второго типа.
Для того чтобы определить, рискуют ли пациенты с этими генами, заболеть сахарным диабетом, если избавятся от жировых отложений на талии, ученым предстоит тщательно изучить вариации этих генов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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