ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета

Сегодня, 18:44

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ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета
Фото из открытых источников

Жир на талии иногда может сыграть положительную роль для здоровья человека. Как рассказали специалисты из Университета штата Вирджиния (США), запасы жира в области талии могут в некоторых случаях защитить от заболевания диабетом. Принято считать, что у людей с метаболическим синдромом риск развития сахарного диабета достаточно высок. Накопление жира на животе указывает на метаболический синдром. Речь идет о нарушении обмена веществ, которое связано с ожирением.

Однако ученые провели исследования и установили, что у некоторых людей с жировыми отложениями на талии риск диабета второго типа ниже. Исследователи связывают это с особенностями генов, которые повышают склонность к накоплению жира в области живота. Есть пять генов, которые играют неожиданную роль. Они снижают  риск развития диабета второго типа. 

Для того чтобы определить, рискуют ли пациенты с этими генами, заболеть сахарным диабетом, если избавятся от жировых отложений на талии, ученым предстоит тщательно изучить вариации этих генов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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