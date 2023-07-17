Кардиолог РФ Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов

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Кардиолог Асият Хачирова рассказала о фруктах, полезных для здоровья.
Она объяснила, что абрикосы тоже можно назвать полезными, хотя и лечебного эффекта они не дают, передает радио Sputnik.
Абрикосы нужно включать в рацион людям с различными патологиями сердечно-сосудистой системы, поскольку в целом они положительно влияют на сердечную мышцу.
«Абрикос — это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно», — рассказала Хачирова.
При этом не стоит думать, что абрикосы – это фрукт, который дает лечебный эффект. Калий хоть и присутствует в них, но его мало и он не может покрыть суточную норму.
Важно учитывать, что это сладкий фрукт, поэтому людям с лишним весом не стоит съедать больше 400 граммов абрикос в день.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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