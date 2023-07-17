Врач Николай Малышев заявил о необходимости вернуть в палату сбежавших с сибирской язвой тувинцев

Врач Николай Малышев заявил о том, что срочно необходимо вернуть в больницу россиян с сибирской язвой.

Речь идет о сбежавших из больницы тувинцах, пишет «Лента.ру».

Как стало известно, сразу четверо пациентов с сибирской язвой сбежали из больницы. У них кожная форма заболевания, которая переносится легче других форм сибирской язвы. Тем не менее, они нуждаются в лечении. А вот насколько они опасны для других, он сказать не готов.

«Для этого я должен знать очень много факторов: какой день, начали ли их лечить, в какой дозе», — отметил Малышев.

Врач подчеркнул, что эти люди повели себя безответственно. Они могут быть опасны не только для других людей, но и из-за отсутствия лечения заболевание у них может перейти в другую форму и поразить внутренние органы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»