Врач Николай Малышев заявил о необходимости вернуть в палату сбежавших с сибирской язвой тувинцев

Сегодня, 07:14

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Врач Николай Малышев заявил о необходимости вернуть в палату сбежавших с сибирской язвой тувинцев
Фото из открытых источников

Врач Николай Малышев заявил о том, что срочно необходимо вернуть в больницу россиян с сибирской язвой.

Речь идет о сбежавших из больницы тувинцах, пишет «Лента.ру».

Как стало известно, сразу четверо пациентов с сибирской язвой сбежали из больницы. У них кожная форма заболевания, которая переносится легче других форм сибирской язвы. Тем не менее, они нуждаются в лечении. А вот насколько они опасны для других, он сказать не готов.

«Для этого я должен знать очень много факторов: какой день, начали ли их лечить, в какой дозе», — отметил Малышев.

Врач подчеркнул, что эти люди повели себя безответственно. Они могут быть опасны не только для других людей, но и из-за отсутствия лечения заболевание у них может перейти в другую форму и поразить внутренние органы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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