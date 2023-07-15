AHA: контроль давления в пожилом возрасте сохранит ум человека и защитит от мошенников

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Американские ученые из кардиологической ассоциации АНА заявили о том, что важно контролировать давление, чтобы сохранить ум в пожилом возрасте.
Рабочая память ухудшается с возрастом, и особенно активно идет ее ухудшение у людей с высоким артериальным давлением, передает «Царьград». Поэтому ученые уверены, что сохранить исполнительную функцию головного мозга можно и для этого следует контролировать артериальное давление.
Если рабочая память ухудшается, человеку сложно справляться с новой информацией. Он путается в потоке слов, чем пользуются мошенники, обманывая пожилых людей. Поэтому крайне важно пожилым людям сохранять память, чтобы не стать жертвами обмана.
По словам ученых, рабочую память можно сохранить минимум до 70-летнего возраста. Для этого необходимо не только следить за давлением, но тренироваться запоминать новую информацию, а также вести активную общественную жизнь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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