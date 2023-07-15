В Пензенской области зафиксирована вспышка кори

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В Пензенской области подтверждена вспышка кори. В регионе всего заболело 67 человек, болезнь подозревают еще у двух местных жителей. Из них детей — 61, взрослых — 8 человек. В региональном Минздраве заявили, что 23 пациента находятся в стационаре, 18 — на амбулаторном лечении. 133 человека, которые контактировали с инфицированными,; находятся под наблюдением.
В Средней Елюзани в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации введены ограничительные меры, включая ношение масок и приостановку проведения массовых мероприятий. В деревне проводится иммунизация жителей. Как заявили в правительстве Пензенской области, регион получил 2500 доз противокоревой вакцины.
В мае корь была выявлена у студента исторического факультета МГУ. В связи с этим учебному заведению было предписано провести необходимые противоэпидемические мероприятия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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