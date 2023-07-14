Врач рассказал об опасности густой крови

Сегодня, 13:29

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Врач рассказал об опасности густой крови
Фото из открытых источников

Хирург-онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале рассказал об опасности густой крови. Густая кровь сигнализирует о серьезных заболевания сердечно-сосудистой системы. Врач отмечает, что кровь сгущается из-за недостатка в организме воды. Такое состояние приводит к снижению иммунитета, так как не хватает очищающих ресурсов.

Когда человек ощущает голод, то это может быть сигналом обезвоживания. Если после выпитого стакана воды голод все еще ощущается, то значит стоит поесть. Хирург рекомендовал соблюдать питьевой режим. Норма потребления воды — 30-40 миллилитров на один килограмм веса. Речь идет о чистой воде без газов.

Карасев рекомендовал выпивать утром стакан воды. Сразу выпивать суточную норму воды не стоит. Лучше начинать с меньшего количества, доведя объем жидкости до необходимой нормы. Как правило, на это уходит около двух недель, отмечает врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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