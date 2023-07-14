Диетолог посоветовал отказаться от сахара из-за риска преждевременного старения

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Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению массы тела, кариесу, преждевременному старению и другим проблемам со здоровьем. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис. Избыток сахара в рационе приводит к повышению уровня глюкозы в организме и усиленной секреции инсулина. Частые скачки глюкозы чреваты нарушением обмена веществ и снижением чувствительности клеток к инсулину, что может стать причиной развития диабета второго типа. Чрезмерное потребление сладостей грозит кариесом и потерей зубов. Диетолог также отмечает, что очень часто избыток сахара в организме приводит к постпрандиальной коме. Речь идет о состоянии сонливости после еды.
Взрослому человеку можно употреблять в сутки не более 5-10 процентов сахара от общей калорийности рациона — до 25 граммов.
Эксперт рекомендует отказаться от сахара, однако этот запрет не стоит распространять на фрукты и овощи. При этом важно контролировать, чтобы содержащиеся во фруктах и овощах углеводы и сахара не превышали суточную норму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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