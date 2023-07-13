По всей Финляндии бушует птичий грипп

По всей Финляндии свирепствует инфекционное заболевание. Финское издание Yle сообщило, что ведомство продовольственной безопасности зафиксировало массовую гибель чаек в разных районах страны. Грипп сейчас распространен среди диких птиц.

По словам профессора Туйи Гадда, на этой неделе случаи птичьего гриппа зафиксированы на пяти зверофермах. Болезнь обнаружили у пушных зверей, что было впервые. Ведомство продовольственной безопасности упоминает, что вирус птичьего гриппа может передаваться домашним питомцам и людям.

Сотрудники ведомства рекомендует использовать одноразовые маски и перчатки для защиты от заражения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»