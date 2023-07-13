Врач РФ назвал блюдо, в котором есть все для роста рака: Избегайте в первую очередь

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Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, в каких продуктах есть все, чтобы поддерживать раковые клетки.
Он подчеркнул, что некоторые продукты негативно влияют на желудок и желудочно-кишечный тракт в целом, передает «Российская газета».
К таким блюдам он отнес жареные и копченые продукты, отметив, что их сочетание очень вредит здоровью. Поэтому не стоит составлять рацион из азиатских блюд, которые известны своей остротой.
Также не стоит увлекаться слишком кислыми и слишком острыми продуктами. Они влияют на стенки желудка, стимулируют приток крови и это тоже ухудшает его состояние.
Помимо этого не стоит также есть слишком горячие, или слишком холодные блюда.
Отметим, для поддержания здоровья ЖКТ эксперты рекомендуют есть овощи и фрукты и цельнозерновые продукты, содержащие много клетчатки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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