Врач РФ назвал блюдо, в котором есть все для роста рака: Избегайте в первую очередь

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, в каких продуктах есть все, чтобы поддерживать раковые клетки.

Он подчеркнул, что некоторые продукты негативно влияют на желудок и желудочно-кишечный тракт в целом, передает «Российская газета».

К таким блюдам он отнес жареные и копченые продукты, отметив, что их сочетание очень вредит здоровью. Поэтому не стоит составлять рацион из азиатских блюд, которые известны своей остротой.

Также не стоит увлекаться слишком кислыми и слишком острыми продуктами. Они влияют на стенки желудка, стимулируют приток крови и это тоже ухудшает его состояние.

Помимо этого не стоит также есть слишком горячие, или слишком холодные блюда.

Отметим, для поддержания здоровья ЖКТ эксперты рекомендуют есть овощи и фрукты и цельнозерновые продукты, содержащие много клетчатки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»