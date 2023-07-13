Врач-диетолог: рыба, зелень и фрукты снижают риск образования тромбов

Для поддержания здоровья и защиты от тромбов следует ввести в рацион на регулярной основе жирную морскую рыбу, овощи и фрукты. Об этом рассказала читателям «NEWS.ru» врач-диетолог Наталья Герасимова.

Она сообщила, что сардины и другая мелка северная рыба содержат омега-3 кислоты, а в овощах и фруктах присутствуют антиоксиданты. Омера-3 кислоты необходимы организму для того, чтобы обеспечивать питание клеток и защищать их от старения. Антиоксиданты выводя из организма токсины, которые накапливаются, в том числе под воздействием внешних факторов. Это улучшает качество крови и снижает риски тромбообразования.

«Продукты, содержащие антиоксиданты, оказывают положительное влияние. Например, зелень, болгарский перец, помидоры, апельсины и нектарины», — рассказала Герасимова.

А вот алкоголь, по ее словам, не является полезным продуктом и не снижает риски образования тромбов. Поэтому вместо алкоголя она рекомендует употреблять виноград, но в разумных количествах. Все потому, что в винограде много сахара и если есть его часто и много, то свертываемость крови будет страдать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»