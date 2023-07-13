Диетолог Келли Джонс: правильный выбор обеда поможет избавиться от послеобеденной сонливости

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Спортивный диетолог Келли Джонсон объяснила, как правильно питаться, чтобы не возникала сонливость после обеда.
Она рассказала в беседе с «Newsweek», что упадок силы после еды, вероятнее всего, связан с несоблюдением на обед баланса белков, жиров, углеводов и клетчатки. Поэтому, по ее словам, крайне важно правильно составить рацион. Наиболее оптимальными для обеда, по ее словам, являются нежирное мясо и зеленый салат.
Рацион питания и продукты, съеденные во время обеденного перерыва, могут влиять на запас энергии человека и сонливость во второй половине дня. Об этом предупредила спортивный диетолог Келли Джонс.
«Если вы выберете обед, богатый углеводами, но с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, уровень сахара в крови может подняться слишком быстро. После чего так же быстро упадет», – заявила Джонс.
После обеда, отметила она, спустя два-три часа снова может захотеться есть. Это нормально, отмечает эксперт, но важно правильно отреагировать на желание поесть. Не следует в этот момент поддаваться искушению съесть что-то богатое углеводами. Перекус тоже должен быть правильным. Это могут быть овощи, фрукты, небольшое количество орехов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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