Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление

Людям с заболеваниями почек вредно пить много воды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что много воды также не стоит пить тем, у кого повышенное давление, передает «Москва 24».

По ее словам, это только спровоцирует ухудшение самочувствие.

«У человека и так повысилось давление, а он еще воды попил. Хорошо, если немного, мелкими глотками. Но когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта», — рассказала Соломатина.

Если проблемы с почками, то много жидкости создаст дополнительную нагрузку. Поэтому если почки не в порядке, то тоже следует быть осторожными с употреблением воды или другой жидкости. Когда почки не справляются с нагрузкой, то в результате появляются отеки, а это создает дополнительную нагрузку на сердце.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»