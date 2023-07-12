Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление

Сегодня, 13:44

Image 16+
Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление
Фото из открытых источников

Людям с заболеваниями почек вредно пить много воды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что много воды также не стоит пить тем, у кого повышенное давление, передает «Москва 24». 

По ее словам, это только спровоцирует ухудшение самочувствие. 

«У человека и так повысилось давление, а он еще воды попил. Хорошо, если немного, мелкими глотками. Но когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта», — рассказала Соломатина. 

Если проблемы с почками, то много жидкости создаст дополнительную нагрузку. Поэтому если почки не в порядке, то тоже следует быть осторожными с употреблением воды или другой жидкости. Когда почки не справляются с нагрузкой, то в результате появляются отеки, а это создает дополнительную нагрузку на сердце.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление

Сегодня, 13:44

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Вчера, 11:34

&quot;РГ&quot;: врачи РФ перечислили россиянам самые частые ошибки пищевого поведения

Вчера, 09:39

Гимнастка рассказала об упражнении, которое эффективно борется с жиром внизу живота

12-07-2023, 08:49

Диетолог Королева: Сахар опасен для здоровья сердца и сосудов

11-07-2023, 18:29

Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

11-07-2023, 10:44

В Минздраве сообщили последние новости о вспышке кори в Пензенской области

11-07-2023, 09:24

Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

11-07-2023, 08:04

Кардиолог Погосова посоветовала отказаться от трех продуктов, чтобы избежать жировых отложений на стенках сосудов

10-07-2023, 11:44

В ушах бездомных собак нашли смертельный грибок

10-07-2023, 10:19

Газета.Ru: Здоровое питание снижает риск развития деменции

10-07-2023, 09:44

«Известия» объяснили, какие вакцины нужно ставить взрослым

9-07-2023, 21:14

РИАН: Раскрыт внутренний механизм омоложения с помощью силы мышц

9-07-2023, 14:14

Терапевт Савельева назвала продукты, которых следует избегать метеозависимым людям

8-07-2023, 16:24

Онколог Владислав Евсеев назвал первый симптом особо агрессивного рака: Прячется в неожиданном месте

8-07-2023, 10:19

Терапевт Романенко: Снижение давления является распространенной причиной головных болей в жару

5-07-2023, 20:24

IJMS: Курение и ВПЧ увеличивают риск рака головы и шеи у человека

5-07-2023, 12:09

«Сахара и трансжиров — хоть отбавляй»: Врач Марк Гадзиян назвал три источника рака на столе

5-07-2023, 10:19

Врач Чернышова рассказала, как снизить риск тромбоза в жару

4-07-2023, 18:19

«Растут, как грибы после дождя»: Онколог рассказал о первом признаке рака

3-07-2023, 16:04

Возможно, Вам будет интересно

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

Сегодня, 08:44

0

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Вчера, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

12-07-2023, 17:54

0

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...

Подробнее
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Вчера, 18:04

0

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...

Подробнее
В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

В Сети опубликовали кадры, на которых акула появилась среди туристов у берега Флориды

12-07-2023, 09:34

0

Отдыхающие на пляже во Флориде (США) заметили на поверхности воды плавники акулы. Тех, кто купался, среагировал...

Подробнее
Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Военкор Коц сообщил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Вчера, 12:54

0

Военный корреспондент Александр Коц сообщает о возможной передислокации военных частной ЧВК «Вагнер» из полевых...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров