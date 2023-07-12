Диетолог РФ Соломатина: чрезмерное употребление воды может повысить давление

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Людям с заболеваниями почек вредно пить много воды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что много воды также не стоит пить тем, у кого повышенное давление, передает «Москва 24».
По ее словам, это только спровоцирует ухудшение самочувствие.
«У человека и так повысилось давление, а он еще воды попил. Хорошо, если немного, мелкими глотками. Но когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта», — рассказала Соломатина.
Если проблемы с почками, то много жидкости создаст дополнительную нагрузку. Поэтому если почки не в порядке, то тоже следует быть осторожными с употреблением воды или другой жидкости. Когда почки не справляются с нагрузкой, то в результате появляются отеки, а это создает дополнительную нагрузку на сердце.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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