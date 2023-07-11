Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14% населения планеты.

Людей с лишним весом еще больше и все они потенциально тоже могут столкнуться с ожирением в будущем. И только 10% из тех, кто похудел, удерживает вес, пишет газета «Известия».

Эндокринный хирург, заведующий хирургическим отделением ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте (Москва) Дмитрий Алаев отметил, что к 2030 году ожирение может развиться у 20% населения.

Чтобы не попасть в число людей, которые не могут похудеть, эксперт рекомендовал изменить образ жизни. Он отметил, что важно правильно питаться, и для этого необходимо скорректировать рацион с учетом индивидуальных потребностей.

Нередко причиной ожирения являются эндокринные проблемы. И в таких ситуациях врачи помогают пациентам составить рацион так, чтобы они получали энергии достаточно для организма и не прибавляли в весе.

Помимо этого важно также заниматься спортом. Степень нагрузки тоже помогут подобрать специалисты.

В любом случае стоит учитывать, что при ряде заболеваний действительно возможны нарушения в обмене веществ и самостоятельно таким людям сбросить вес и удерживать его в норме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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