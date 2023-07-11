Эксперты объяснили, какие ошибки допускаются часто в питании.

Проблема переедания знакома многим и в основном она возникает у тех, кто часто подвергается стрессу или же прибегает к жестким диетам и после этого срывается, передает «Российская газета».

Российские ученые провели исследование и выяснили, что 67% из тех, кто переедает, зачастую имеет генетическую предрасположенность к этому. Она проявляется в том, что у этих людей чувство насыщения приходит с опозданием.

Также переедают те, у кого есть дефицит железа, витамина D и белка.

По словам ученых, желание заедать стресс формируется еще с детства, когда ребенка угощают чем-то вкусным за успехи в школе, хорошее поведение и т.п. В итоге во взрослом возрасте человек пытается снять стресс, порадовав себя дополнительной порцией еды, и далеко не всегда полезной.

Также на пищевое поведение влияют семейные традиции. В России приняты шумные семейные праздники с застольями. И если ребенок с детства приучен к ним, то во взрослом возрасте тоже копирует поведение своих родителей.

Поэтому важно уходить от подобных привычек в питании. Если при стрессе возникает желание что-то съесть, следует научиться переключаться. Эксперты рекомендуют спорт, прогулки на свежем воздухе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700