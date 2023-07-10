Гимнастка рассказала об упражнении, которое эффективно борется с жиром внизу живота

Сегодня, 08:49

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Гимнастка рассказала об упражнении, которое эффективно борется с жиром внизу живота
Фото из открытых источников

Как избавиться от жира внизу живота, рассказала мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева.

Она отметила, что эффективно бороться с жировыми отложениями внизу живота можно, если делать «планку» и упражнения для пресса. Но это должен быть комплексный подход, поскольку добиться снижения веса можно лишь при условии, что человек расходует больше калорий, чем потребляет.

«Диет или тренировок, которые помогли бы избавиться от жира в определенном месте, нет. Разумнее будет сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность. Снижение веса возможно только при дефиците калорий. Комбинация из регулярных тренировок и сбалансированного питания позволит вам достичь прекрасных результатов», — рассказала эксперт.

Она отметила, что следует ежедневно тренироваться не менее чем по полчаса. Следует делать упражнения и для «верхнего» и для «нижнего пресса». Очень помогает планка, с которой эксперт рекомендует начинать. Это упражнение укрепит мышцы. Также эффективны различные скручивания, подъемы ног лежа, упражнение «велосипед».

Рекомендует Мустафаева заниматься йогой, чтобы мышцы растягивались и становились более эластичными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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