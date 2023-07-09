Диетолог Королева: Сахар опасен для здоровья сердца и сосудов

Сегодня, 18:29

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Диетолог Королева: Сахар опасен для здоровья сердца и сосудов
Фото из открытых источников

Причиной сердечно-сосудистых заболеваний зачастую является чрезмерное употребление вредной пищи. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева. По ее словам, злоупотребление сахаром, солью и алкоголем может негативным образом сказаться на здоровье сердца и сосудов. Диетолог рекомендует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как масло, жареная пища и жирное мясо. Такие продукты провоцируют образование холестериновых бляшек на стенках сосудов и возникновение атеросклероза. 

Королева рекомендует отдавать предпочтение натуральным сахарам, что позволит свести к минимуму нагрузку на углеводный обмен. 

Сахар опасен еще и тем, что приводит к увеличению веса, отметила диетолог. Эксперт не советует злоупотреблять быстрыми углеводами, которые содержатся в сладкой газировке, конфетах и пирожных. Они способствуют скачку уровня сахара в крови, что оказывает негативное влияние на сердце и сосуды. Опасность для сердца и сосудов представляет курение, так как никотин вызывает сужение сосудов, повышает давление и увеличивает риск развития сердечных заболеваний. 

Немаловажной для работы сердца является физическая активность. Сидячий образ жизни вызывает ожирение и повышенный риск проблем с сердцем. 

Диетолог также упоминает, что  потребление пищи, богатой клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами, благотворно сказывается на сердечной функции. Доктор рекомендует включить в рацион свежие овощи и фрукты, рыбу, орехи, злаки и оливковое масло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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