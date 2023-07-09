Ученые РФ научились программировать гибель раковых клеток

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В России ученые смогли разработать методику, которая позволяет повысить эффективность лечения онкологии.
Эксперты из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского национального исследовательского медицинского университете им. Н.И. Пирогова Минздрава России разрабатывали эту методику совместно, передает газета «Известия».
Основана данная методика на использовании наночастиц, чувствительных к специфическому балансу окисленных и восстановленных веществ внутри злокачественной клетки. Данная методика позволяет доставлять препарат в пораженную клетку и уничтожать ее.
«Предложенные композиции представляют собой частицы оксида железа, покрытые полимерной оболочкой. В ее состав входят соединения, которые включают два атома серы (дисульфиды)», — объяснил соавтор исследования Тимур Низамов.
Ученые уверены, что их методика позволит существенно улучшить результативность лечения рака, и, что немаловажно, при ее применении пациент будет легче переносить химиотерапию, поскольку лекарство будет работать только против пораженных раком клеток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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