В Минздраве сообщили последние новости о вспышке кори в Пензенской области

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на брифинге 10 июля заявила, что в селе Средняя Елюзань Городищенского района число выявленных случаев кори увеличилось до 31. 11 человек уже выздоровели, в стационаре находятся 13 человек, еще семеро лечатся амбулаторно, заявила чиновница.

Из-за вспышки кори в Средней Елюзани введен частичный карантин. В селе приостановлено проведение массовых мероприятий. Местных жителей убеждают вакцинировать детей от кори, однако люди делают это неохотно. Известно, что на утро 3 июля число непривитых детей составляло более 350 человек. По данным на 6 июля, от вакцинации отказываются родители более 300 детей. Напомним, что 7 июля региональный Минздрав сообщал о 21 подтвержденном случае кори.

«В 100% случаев заболевают непривитые лица. В стационаре сейчас находятся именно те, кто не проходил вакцинацию», — сообщила представитель регионального Минздрава.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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