Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

Сегодня, 08:04

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Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом
Фото из открытых источников

Врач-кардиолог Грант Шехян рассказал о том, какие ошибки допускаются часто при приготовлении каши.

Эксперт отметил, что каши очень полезны, так как в крупах много необходимых организму микроэлементов и минералов, пишет издание «Доктор Питер». Самыми полезными являются овсянка, гречка и пшеничная крупа. Но и их легко сделать вредными, если посолить, или заправить маслом. Любая жирная добавка перекрывает пользу каш.

«Крупы полезны при одном условии — если не «улучшать» их вкусовые качества вредными продуктами. К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными», — заявил Шехян.

К тому же, по его словам, соль в кашах делает их вредными для людей с гипертонией и заболеваниями сердца, которым лучше свести к минимуму употребление соленой пищи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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