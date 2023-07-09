Кардиолог РФ Шехян посоветовал сердечникам не солить и не заправлять каши маслом

Врач-кардиолог Грант Шехян рассказал о том, какие ошибки допускаются часто при приготовлении каши.

Эксперт отметил, что каши очень полезны, так как в крупах много необходимых организму микроэлементов и минералов, пишет издание «Доктор Питер». Самыми полезными являются овсянка, гречка и пшеничная крупа. Но и их легко сделать вредными, если посолить, или заправить маслом. Любая жирная добавка перекрывает пользу каш.

«Крупы полезны при одном условии — если не «улучшать» их вкусовые качества вредными продуктами. К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными», — заявил Шехян.

К тому же, по его словам, соль в кашах делает их вредными для людей с гипертонией и заболеваниями сердца, которым лучше свести к минимуму употребление соленой пищи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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