Кардиолог Погосова посоветовала отказаться от трех продуктов, чтобы избежать жировых отложений на стенках сосудов

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Кардиолог, профессор Нана Погосова посоветовала гражданам для уменьшения риска инфаркта и инсульта, а также образования липидных наслоений на стенках сосудов отказаться от трех категорий продуктов или сократить употребление до минимума. Если коротко, ее рекомендация заключается в том, что стоит поменьше есть жареных, соленых и сладких блюд.
Так, выбирая жиры, стоит отдавать предпочтение оливковому маслу, а не сливочному. Оно полезнее, так как содержит полезные омега-3.
«Если потреблять его неумеренно, дело может дойти до ожирения, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают», — приводит слова профессора «Российская газета».
Для того, чтобы на стенках сосудов не откладывались холестериновые отложения, кроме здорового питания следует не забывать о необходимости уделять время физической активности. Если проблема с высоким уровнем холестерина уже имеется, следует обратиться к врачу и четко следовать его рекомендациям по приему назначенных лекарственных препаратов.
«Универсальным методом профилактики для здоровых людей является увеличение физической активности», — заключила Нана Погосова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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