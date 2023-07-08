Кардиолог Погосова посоветовала отказаться от трех продуктов, чтобы избежать жировых отложений на стенках сосудов

Сегодня, 11:44

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Кардиолог Погосова посоветовала отказаться от трех продуктов, чтобы избежать жировых отложений на стенках сосудов
Фото из открытых источников

Кардиолог, профессор Нана Погосова посоветовала гражданам для уменьшения риска инфаркта и инсульта, а также образования липидных наслоений на стенках сосудов отказаться от трех категорий продуктов или сократить употребление до минимума. Если коротко, ее рекомендация заключается в том, что стоит поменьше есть жареных, соленых и сладких блюд.

Так, выбирая жиры, стоит отдавать предпочтение оливковому маслу, а не сливочному. Оно полезнее, так как содержит полезные омега-3.

«Если потреблять его неумеренно, дело может дойти до ожирения, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают», — приводит слова профессора «Российская газета».

Для того, чтобы на стенках сосудов не откладывались холестериновые отложения, кроме здорового питания следует не забывать о необходимости уделять время физической активности. Если проблема с высоким уровнем холестерина уже имеется, следует обратиться к врачу и четко следовать его рекомендациям по приему назначенных лекарственных препаратов.

«Универсальным методом профилактики для здоровых людей является увеличение физической активности», — заключила Нана Погосова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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