В ушах бездомных собак нашли смертельный грибок

Издание «Journal of Fungi» сообщает, что бездомные собаки являются носителями смертельного для человека грибка. Сотрудники Университета Макмастера обнаружили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris в слуховых проходах бродячих животных.

Тип дрожжей Candida auris впервые был зарегистрирован в Японии в 2009 году. Эти бактерии устойчивы ко многим противогрибковым препаратам. После заражения грибок вызывает стойкие и тяжелые инфекции. Как отмечают специалисты, каждый третий пациент с инфекциями C. auris не выживает.

Исследователи проверили образцы кожи и ушных мазков 87 собак из приютов Дели. Они выявили у 42 животных хронические кожные заболевания. Собаки оказались бездомными и уже находились в реанимации. У четырех собак были обнаружены признаки C. auris в ушных каналах.

Авторы исследования отмечают, что следует проявлять бдительность при наблюдении за собаками, другими домашними и дикими животными в регионах, где довольно заразный грибок является эндемичным. Также ученые отмечают, что путь передачи патогена, провоцирующего тяжелые инфекции, среди животных или от животных к человеку требуются дальнейших изучений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700