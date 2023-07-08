В ушах бездомных собак нашли смертельный грибок

Сегодня, 10:19

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В ушах бездомных собак нашли смертельный грибок
Фото из открытых источников

Издание «Journal of Fungi» сообщает, что бездомные собаки являются носителями смертельного для человека грибка. Сотрудники Университета Макмастера обнаружили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris в слуховых проходах бродячих животных.

Тип дрожжей Candida auris впервые был зарегистрирован в Японии в 2009 году. Эти бактерии устойчивы ко многим противогрибковым препаратам. После заражения грибок вызывает стойкие и тяжелые инфекции. Как отмечают специалисты, каждый третий пациент с инфекциями C. auris не выживает.

Исследователи проверили образцы кожи и ушных мазков 87 собак из приютов Дели. Они выявили у 42 животных хронические кожные заболевания. Собаки оказались бездомными и уже находились в реанимации. У четырех собак были обнаружены признаки C. auris в ушных каналах.

Авторы исследования отмечают, что следует проявлять бдительность при наблюдении за собаками, другими домашними и дикими животными в регионах, где довольно заразный грибок является эндемичным. Также ученые отмечают, что путь передачи патогена, провоцирующего тяжелые инфекции, среди животных или от животных к человеку требуются дальнейших изучений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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