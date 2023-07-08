Газета.Ru: Здоровое питание снижает риск развития деменции

Сегодня, 09:44

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Газета.Ru: Здоровое питание снижает риск развития деменции
Фото из открытых источников

Специалисты Колумбийского университета в США опубликовали результаты проведенного ими исследования. Ученым удалось узнать, что здоровое питание снижает риск развития деменции и смерти, а также способствует замедлению биологического старения. При этом ученые прибегли к использованию данных исследования сердца Framingham, которое проводилось с участием трех поколения людей.

В выборку вошла информация о показателях 1525 человек в среднем в возрасте 69,7 лет. Исследователи использовали показатель DunedinPACE для оценки их биологического возраста.

Авторы научной работы обратили внимание на то, что у людей, которые придерживались здорового питания в старшем возрасте, темпы биологического старения были замедлены. Также ученые связали более быстрый темп биологического старения с повышенным риском смерти. Ученые обнаружили, что связь между питанием и старением оказалась более сильной среди курильщиков по сравнению с теми, которые не курили.

Наряду с этим было отмечено, что приверженцы диетического питания были старше, женаты, реже курили, вели подвижный образ жизни, имели высшее образование и более низкий индекс массы тела. За время исследования деменция была диагностирована у 129 человек, 432 человека скончались.

Исследование, проведенное на животных, показало, что биологические процессы, связанные со здоровым питанием и снижением риска деменции, включают уменьшение окислительного стресса и воспаления, которые являются признаками старения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Газета.Ru: Здоровое питание снижает риск развития деменции

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