«Известия» объяснили, какие вакцины нужно ставить взрослым

Сегодня, 21:14

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«Известия» объяснили, какие вакцины нужно ставить взрослым
Фото из открытых источников

В соответствии с национальным календарем вакцинации в Российской Федерации, после 18 лет все граждане страны могут сделать 5 прививок по ОМС, не считая сезонной от гриппа, если нет дополнительных эпидемических показаний: против дифтерии и столбняка (каждые 10 лет), вирусного гепатита В (непривитым с 18 до 55 лет), краснухи (женщинам с 18 до 25 лет) и кори (до 55 лет). 

Иммунопрофилактику по всем этим заболеваниям и нескольким другим проводят в детстве, но она не защищает на всю жизнь. Например, последнюю дозу вакцины от дифтерии и столбняка в РФ ставят в 14 лет. После этого люди должны обращаться за ней самостоятельно один раз в 10 лет. В противном случае иммунитет пропадает. Эти 2 болезни широко распространены и опасны. Токсины, которые выделяются при дифтерии, в тяжелых случаях могут повреждать нервную систему, сердечную мышцу и почки, подчеркивает врач Светлана Серебрякова. А острая дыхательная недостаточность и общая интоксикация способны привести к летальному исходу. Вакцина в данном случае направлена не на саму бактерию, а на токсины. 

«В рамках календаря профилактических прививок российские граждане могут получать вакцины от большинства инфекций. Но они есть не от всех. К примеру, вакцины от гепатита А, вируса папилломы человека, менингококка, ротавирусной инфекции, коклюша и ветряной оспы, как правило, редко есть в наличии в государственных поликлиниках и остаются доступны только в частных клиниках», — заметила медицинский специалист Светлана Серебрякова.

Об этом сегодня написали корреспонденты информационного онлайн-издания «Известия».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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