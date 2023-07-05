РИАН: Раскрыт внутренний механизм омоложения с помощью силы мышц

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Принцип работы механизма внутреннего омоложения зависит от силы мышц конкретного человека. Занятия спортом наносят мелкие травмы, так как мышцы растягиваются. Организм вкладывает всю свою энергию на восстановление. В результате активизируется выработка нейротрансмиттеров, ферментов и гормонов, благодаря чему мышечная ткань растет, а ее структура меняется.
Врач Михаил Кутушов подчеркнул, что мышцы развиваются только при регулярных тренировках. Упор следует делать на силовые тренировки. Не менее важным является питание с высоким потреблением белка. При сбалансированном питании достигается оптимальный уровень соматотропина и тестостерона.
По мнению нейрофизиолога Юрия Колюкарова, даже профессиональные спортсмены могут не набрать мышечную массу из-за биохимических свойств организма. Для этого в организме должно быть необходимое количество витаминов С, В и D.
Физические упражнения особенно важны для диабетиков: один час занятий спортом снижает уровень глюкозы в крови на 1-1,5 миллимоля на литр. Упражнения делают мышцы более гибкими, эластичными и хорошо растянутыми. Физические упражнения помогают выглядеть моложе. Спорт укрепляет соединительную ткань и улучшает обмен веществ. Физические упражнения высвобождают гормоны счастья, называемые эндорфинами, которые улучшают настроение и сон, а также снижают тревожность и стресс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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