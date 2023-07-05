РИАН: Раскрыт внутренний механизм омоложения с помощью силы мышц

Сегодня, 14:14

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РИАН: Раскрыт внутренний механизм омоложения с помощью силы мышц
Фото из открытых источников

Принцип работы механизма внутреннего омоложения зависит от силы мышц конкретного человека. Занятия спортом наносят мелкие травмы, так как мышцы растягиваются. Организм вкладывает всю свою энергию на восстановление. В результате активизируется выработка нейротрансмиттеров, ферментов и гормонов, благодаря чему мышечная ткань растет, а ее структура меняется. 

Врач Михаил Кутушов подчеркнул, что мышцы развиваются только при регулярных тренировках. Упор следует делать на силовые тренировки. Не менее важным является питание с высоким потреблением белка. При сбалансированном питании достигается оптимальный уровень соматотропина и тестостерона. 

По мнению нейрофизиолога Юрия Колюкарова, даже профессиональные спортсмены могут не набрать мышечную массу из-за биохимических свойств организма. Для этого в организме должно быть необходимое количество витаминов С, В и D.

Физические упражнения особенно важны для диабетиков: один час занятий спортом снижает уровень глюкозы в крови на 1-1,5 миллимоля на литр. Упражнения делают мышцы более гибкими, эластичными и хорошо растянутыми. Физические упражнения помогают выглядеть моложе. Спорт укрепляет соединительную ткань и улучшает обмен веществ. Физические упражнения высвобождают гормоны счастья, называемые эндорфинами, которые улучшают настроение и сон, а также снижают тревожность и стресс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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