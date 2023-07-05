Терапевт Савельева назвала продукты, которых следует избегать метеозависимым людям

Опубликованы кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику»
В минувшем году был снят документальный фильм, кадры из которого показала компания BBC. На кадрах видно, как туристы...Подробнее
Весна и лето нынешнего года выдались особенно «урожайными» на магнитные бури. Много их было в мае, в июне. Причем довольно мощных. Июль не станет исключением. На днях астрофизики обнаружили на Солнце большое гигантское пятно AR3363. Уже в ближайшие дни это событие может отразиться на самочувствии многих людей.
Терапевт Олеся Савельева порекомендовала людям, зависимым от магнитных возмущений Земли и изменения погодных условий, питаться правильно. Некоторые продукты лучше вообще убрать из рациона. Даже это способно сказаться на самочувствии в лучшую сторону.
В первую очередь врач советует не лакомиться продуктами с высоким уровнем гистамина. Это всевозможные сыры, красные вина, копчености, квашеная капуста. Савельева настаивает на сокращении употребления либо отказе от сладостей, конфет, газированных напитков. В третью группу продуктов она внесла фастфуд и уличную еду.
Метеозависимым людям крайне важно отказаться от употребления напитков с градусом, а также от курения, передает РИАМО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В минувшем году был снят документальный фильм, кадры из которого показала компания BBC. На кадрах видно, как туристы...Подробнее
Многие россияне в июле отправились в отпуск и из-за этого выросло число туристов не только в аэропортах, но и на...Подробнее
Военнослужащий из Самары рассказал о том, сколько ему удалось заработать за время пребывания на фронте. В интервью...Подробнее
В научных кругах обсуждается вопрос о том, как морские обитатели, не имея легких или других органов для обработки...Подробнее
Данные опроса сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» указывают на то, что россияне, которые отдают предпочтение...Подробнее
В жару многие люди жалуются на головные боли. Они могут возникать из-за снижения давления, предупредила терапевт...Подробнее
Ученые из Редингского университета в Великобритании, которым руководит профессор атмосферных наук Пол Уильямс,...Подробнее
Рак поджелудочной железы может давать о себе знать на ранних стадиях, уверен онколог Владислав Евсеев. Он отметил, что...Подробнее
Весна и лето нынешнего года выдались особенно «урожайными» на магнитные бури. Много их было в мае, в июне. Причем...Подробнее