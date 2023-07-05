Терапевт Савельева назвала продукты, которых следует избегать метеозависимым людям

Весна и лето нынешнего года выдались особенно «урожайными» на магнитные бури. Много их было в мае, в июне. Причем довольно мощных. Июль не станет исключением. На днях астрофизики обнаружили на Солнце большое гигантское пятно AR3363. Уже в ближайшие дни это событие может отразиться на самочувствии многих людей.

Терапевт Олеся Савельева порекомендовала людям, зависимым от магнитных возмущений Земли и изменения погодных условий, питаться правильно. Некоторые продукты лучше вообще убрать из рациона. Даже это способно сказаться на самочувствии в лучшую сторону.

В первую очередь врач советует не лакомиться продуктами с высоким уровнем гистамина. Это всевозможные сыры, красные вина, копчености, квашеная капуста. Савельева настаивает на сокращении употребления либо отказе от сладостей, конфет, газированных напитков. В третью группу продуктов она внесла фастфуд и уличную еду.

Метеозависимым людям крайне важно отказаться от употребления напитков с градусом, а также от курения, передает РИАМО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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