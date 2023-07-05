Онколог Владислав Евсеев назвал первый симптом особо агрессивного рака: Прячется в неожиданном месте

Рак поджелудочной железы может давать о себе знать на ранних стадиях, уверен онколог Владислав Евсеев.

Он отметил, что многие пациенты с раком поджелудочной железы достаточно долго, перед тем, как будет выявлена опухоль, наблюдаются у невролога, пишет «РГ».

По его словам, важно следить за любыми изменениями в организме и если возникают боли, следует идти к врачу. Обследование нужно пройти, если человеку что-то мешает есть или появилась непонятная боль в спине без физических нагрузок.

Пои раке поджелудочной железы возможна опоясывающая боль, которая отдает в спину. Пациенты также жалуются на «ощущение дискомфорта и периодические боли в животе».

Поэтому если возникли такие симптомы, следует обратиться к специалисту. При раке поджелудочной железы крайне важно его выявить как можно раньше, поскольку он сложно поддается лечению на поздних стадиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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