Онколог Владислав Евсеев назвал первый симптом особо агрессивного рака: Прячется в неожиданном месте

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Рак поджелудочной железы может давать о себе знать на ранних стадиях, уверен онколог Владислав Евсеев.
Он отметил, что многие пациенты с раком поджелудочной железы достаточно долго, перед тем, как будет выявлена опухоль, наблюдаются у невролога, пишет «РГ».
По его словам, важно следить за любыми изменениями в организме и если возникают боли, следует идти к врачу. Обследование нужно пройти, если человеку что-то мешает есть или появилась непонятная боль в спине без физических нагрузок.
Пои раке поджелудочной железы возможна опоясывающая боль, которая отдает в спину. Пациенты также жалуются на «ощущение дискомфорта и периодические боли в животе».
Поэтому если возникли такие симптомы, следует обратиться к специалисту. При раке поджелудочной железы крайне важно его выявить как можно раньше, поскольку он сложно поддается лечению на поздних стадиях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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