Терапевт Романенко: Снижение давления является распространенной причиной головных болей в жару

Сегодня, 20:24

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Терапевт Романенко: Снижение давления является распространенной причиной головных болей в жару
Фото из открытых источников

В жару многие люди жалуются на головные боли. Они могут возникать из-за снижения давления, предупредила терапевт Татьяна Романенко.

В разговоре с «Москвой 24» медик доходчиво разъяснила процесс возникновения таких болей. В сильнейшую жару организм пытается добиться охлаждения самого себя. И делает это посредством расширения сосудов. Это действительно помогает добиться снижения температуры тела. Но имеется и побочный эффект - параллельно происходит и снижение давления.

«При расширении сосудов снижается артериальное давление. Когда АД ниже привычных показателей, это может быть причиной головной боли, — говорит терапевт Романенко. — Если давление низкое, ухудшается кровоснабжение головного мозга. Возникают гипоксия и головная боль».

Терапевт предупредила, что еще одной причиной возникновения болей в голове в жаркое время года может быть употребление холодных напитков. Все дело в том, что слишком охлажденная жидкость может спровоцировать спазм сосудов. Человек при этом чувствует дискомфорт. Затем происходит с целью улучшения кровоснабжения головного мозга процесс расширения сосудов, и как следствие - головные боли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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