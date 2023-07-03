IJMS: Курение и ВПЧ увеличивают риск рака головы и шеи у человека

Ученые из Бразилии заявили о том, что сочетание курения и вируса папилломы человека (ВПЧ) повышает риски рака головы и шеи.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в «International Journal of Molecular Sciences» (IJMS), пишет «Лента.ру».

Предыдущие работы уже показали, что курение и ВПЧ по отдельности могут спровоцировать развитие рака головы и шеи. Теперь же ученые выяснили, что в сочетании они существенно увеличивают вероятность онкологии. Речь идет о злокачественных новообразованиях в полости рта, опухолях носа, придаточных пазух носа, миндалин, горла и щитовидной железы.

Авторы исследования изучили клеточные культуры полости рта, зараженные ВПЧ. Они проследили, как они себя ведут под воздействием сигаретного дыма. Оказалось, что уровни SOD2 (биомаркера злокачественности опухоли в полости рта) и повреждения ДНК значительно увеличились по сравнению с контрольной группой, которая не взаимодействовала с табаком.

Ученые отмечают, что полученная информация дает возможность в будущем сформировать новые методы профилактики и лечения онкологического заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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