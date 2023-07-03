«Сахара и трансжиров — хоть отбавляй»: Врач Марк Гадзиян назвал три источника рака на столе

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч
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Онколог Марк Гадзиян объяснил, какая пища вредна и чего следует избегать на столе.
По его словам, часто россияне употребляют то, что является питательной средой для раковых клеток, пишет РГ. И в числе этих продуктов сахар.
«Сахар же — это не только белый яд, но и отличная среда для питания раковых клеток», — рассказал эксперт.
Опасны любые магазинные соусы, поскольку в них содержатся сахар, соль, усилители вкуса и консерванты, а в майонезе еще и присутствуют жиры.
Очень вреден дешевый маргарин с трансжирами и радикалами. Они провоцируют серьезные проблемы с сердцем и сосудами, увеличивают вероятность болезни Альцгеймера, провоцируют набор лишнего веса, являются причиной рака. Стоит учитывать, что этот маргарин используется в магазинной выпечке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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