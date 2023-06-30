Врач Чернышова рассказала, как снизить риск тромбоза в жару

Сегодня, 18:19

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Врач Чернышова рассказала, как снизить риск тромбоза в жару
Фото из открытых источников

Летом, в сильную жару, риск тромбоза повышается. О том, что надо делать, чтобы его минимизировать, рассказала терапевт Надежда Чернышева в разговоре с «Москвой 24».

Медик напомнила, что в дни, когда столбики термометров зашкаливают, возрастают и риски обезвоживания организма. А это - прямой путь к тромбозу, так как из-за недостатка жидкости кровь сгущается. Поэтому первое правило в жару - употребление воды в достаточном количестве.

«Жажда и сгущение крови зачастую бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день», – поделилась важной рекомендацией Чернышова.

Людям, предрасположенным к тромбозу, обязательно стоит сходить на прием к своему лечащему врачу и получить от него рекомендации. И, что важно, не забывать их соблюдать в жару. Так, гражданам с варикозом медик может предложить носить компрессионный трикотаж даже в это время года.

В целом всем без исключения необходимо побольше двигаться, а не отлеживаться на диване - это предотвратит застой крови и поможет минимизировать риски тромбоза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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