«Растут, как грибы после дождя»: Онколог рассказал о первом признаке рака

Онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале рассказал о признаке рака, который появляется на первых этапах заболевания. Он акцентировал внимание на появлении полипов в кишечнике, которые способны поражать и другие органы.

Изначально полипы представляют собой доброкачественные образования. Но риск перерождения их в злокачественную форму достаточно высок, считает Карасев. Полипы могут появляться повторно, и это указывает на то, что воспалительный процесс продолжает воздействовать на организм.

«Растут как грибы после дождя. Это говорит о том, что в вашем организме по большому счету ничего не поменялось», — заявил доктор.

Борьба с полипами — один из важнейших способов профилактики рака кишечника и других видов онкологии, отметил врач. Он также подчеркнул, что 95 процентов онкозаболеваний возникает на фоне полипов, особенно в ЖКТ. Если полипы растут активно, то это указывает на наличие фактора, который способствует их росту, пояснил Карасев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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