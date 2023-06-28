Эндокринолог Бинатова предупредила, что при недостатке витаминов загар может быть опасным для здоровья

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Немногие знают, но загар при нехватке определенных витаминов и минералов может привести к крайне печальным последствиям. О них рассказала эндокринолог Эльвина Бинатова в беседе с изданием «Газета.ру».
Человек, в организме которого наблюдается дефицит фолата, витаминов В12 и В3, решивший позагорать, рискует столкнуться не только с солнечными ожогами, но также с гиперпигментацией кожи. Это то, что стоит знать.
Врач советует не забывать перед выходом на солнце защищать кожу от УФ-излучения, используя специальные солнцезащитные крема. Также в жару надо регулярно пить воду.
«Она необходима для правильного баланса влаги кожи», — объяснила собеседник издания.
Людям с очень сухой кожей показан прием витаминов А и Е, а также цинка и полиненасыщенных жирных кислот.
Врач Бинатова указала на важность употребления достаточного количества белка в день — он является строительным материалом и выполняет транспортную функцию. Насыщать свой организм витаминами и минералами на фоне дефицита белка бессмысленно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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