Эндокринолог Бинатова предупредила, что при недостатке витаминов загар может быть опасным для здоровья

Сегодня, 12:29

0

Image 16+
Эндокринолог Бинатова предупредила, что при недостатке витаминов загар может быть опасным для здоровья
Фото из открытых источников

Немногие знают, но загар при нехватке определенных витаминов и минералов может привести к крайне печальным последствиям. О них рассказала эндокринолог Эльвина Бинатова в беседе с изданием «Газета.ру».

Человек, в организме которого наблюдается дефицит фолата, витаминов В12 и В3, решивший позагорать, рискует столкнуться не только с солнечными ожогами, но также с гиперпигментацией кожи. Это то, что стоит знать.

Врач советует не забывать перед выходом на солнце защищать кожу от УФ-излучения, используя специальные солнцезащитные крема. Также в жару надо регулярно пить воду.

«Она необходима для правильного баланса влаги кожи», — объяснила собеседник издания.

Людям с очень сухой кожей показан прием витаминов А и Е, а также цинка и полиненасыщенных жирных кислот.

Врач Бинатова указала на важность употребления достаточного количества белка в день — он является строительным материалом и выполняет транспортную функцию. Насыщать свой организм витаминами и минералами на фоне дефицита белка бессмысленно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Эндокринолог Бинатова предупредила, что при недостатке витаминов загар может быть опасным для здоровья

Сегодня, 12:29

Раковые больные остались без химиотерапии. Проблемы и причины

Сегодня, 11:24

Диетолог Мансурова назвала голодание главной ошибкой при сбросе веса

Вчера, 08:59

Несжигаемый жир уже через месяц: Названы продукты, от которых живот растет быстрее, чем от сахара

28-06-2023, 11:54

Нарколог Поликарпов призвал отказаться от рассола и томатного сока при синдроме похмелья

26-06-2023, 17:49

Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

26-06-2023, 08:49

Кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче

24-06-2023, 21:29

Врач-эндокринолог Клинчев заявил, что диабетики часто ухудшают свое состояние

23-06-2023, 20:24

Гастроэнтеролог Вялов назвал блюда, которые помогут очистить кишечник

23-06-2023, 13:19

Эндокринолог Маргарита Лернер назвала сонливость и постоянное чувство голода признаками сахарного диабета

21-06-2023, 15:44

Врач-диетолог РФ Михаил Гинзбург заявил, что квас не показан людям с заболеваниями желудка

21-06-2023, 12:24

«Газета.ru»: Пульмонолог Заурбек Айсанов рассказал об опасности ХОБЛ

20-06-2023, 14:04

Кардиолог РФ Копылов предупредил об опасности самолечения гипертонии

20-06-2023, 12:39

Врач-нарколог из РФ Егорова рассказала о первой помощи при отравлении алкоголем

20-06-2023, 10:49

Терапевт Чернышева предупредила, что плохая память у пожилых может быть следствием низкого гемоглобина

19-06-2023, 16:09

Диетолог Елена Соломатина назвала дневную норму черешни для не имеющего проблем со здоровьем человека

19-06-2023, 14:34

Врач Косов рассказал, почему жирная пища и алкоголь несовместимы

19-06-2023, 11:34

ТСН24: аллерголог-иммунолог Болибок заявил о росте онкологии и сосудистых заболеваний из-за COVID-19

19-06-2023, 08:49

Ученые назвали распространенную ошибку при лечении рака

18-06-2023, 20:04

Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году

18-06-2023, 18:39

Возможно, Вам будет интересно

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

0

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...

Подробнее
«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

Вчера, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

0

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Вчера, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Вчера, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

27-06-2023, 21:34

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...

Подробнее
Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

27-06-2023, 14:44

0

Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...

Подробнее
Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

27-06-2023, 19:04

0

Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...

Подробнее
Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...

Подробнее