Раковые больные остались без химиотерапии. Проблемы и причины

Сегодня, 11:24

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Раковые больные остались без химиотерапии. Проблемы и причины
Фото из открытых источников

В России ухудшается ситуация с оказанием помощи пациентам с онкологией. Об этом сообщает «E1.RU», отмечая, что проблемы существуют в этом вопросе и в Свердловской области. В июне 2023 года некоторым пациентам и вовсе начали отказывать в курсе химиотерапии.

В больницах заявляют, что у региона уже нет денег на лечение онкобольных и власти это признают. Пациенты рассказывают, что вынуждены дожидаться месяцами препаратов, и при этом им не обещают, что когда подойдет очередь, препарат будет.

Самостоятельно оплачивать химиотерапию могут далеко не все, ведь препараты стоят сотни тысяч рублей. И власти говорят о том, что пытаются как-то решить эту проблему. Но в прошлом году из-за логистических проблем препараты не были закуплены по бюджету ТФОМС, и больницы вынуждены были закупить какую-то часть лекарств себе в убыток.

Власти Свердловской области обещают решить проблему, отмечая, что свободные средства на счетах ОМС есть и у онкоцентра, и у ЦГБ №3 — это позволяет больницам покупать пациентам препараты. Поэтому теперь будут проходить проверки, чтобы выяснить, по какой причине препараты не были закуплены. А пока же пациенты со смертельными заболеваниями вынуждены ждать лекарства, теряя драгоценное время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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