Диетолог Мансурова назвала голодание главной ошибкой при сбросе веса

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о заблуждениях людей, которые пытаются избавиться от лишнего веса. По ее словам, многие думают, что голод и пропуск приемов пищи способствуют похудению, однако это не так. Диетолог пояснила, что в таких условиях организм адаптируется в короткие сроки и начинает экономить энергию. А когда человек возвращается к обычному рациону, он начинает набирать вес.

Создание большого количества калорийного дефицита — одна из самых распространенных ошибок в похудении, заявила врач. То есть, желающие сбросить вес получают обратный эффект. Чтобы похудеть, следует придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.

Мансурова рекомендует не ограничивать рацион более чем на 25% от положенной калорийности. При этом стоит учитывать возраст, пол и физическую активность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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