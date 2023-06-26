Несжигаемый жир уже через месяц: Названы продукты, от которых живот растет быстрее, чем от сахара

Сегодня, 11:54

0

Image 16+
Несжигаемый жир уже через месяц: Названы продукты, от которых живот растет быстрее, чем от сахара
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые опаснее сахара, ведь многие люди употребляют их ежедневно. Доктор обратила внимание на то, что эти продукты кажутся безобидными для фигуры, поэтому их употребляют чаще десертов. По словам доктора медицинских наук, от такой пищи живот растет быстрее, чем от употребления сахара. 

Павлова подчеркнула, что если в черном кофе или эспрессо ноль калорий, то в капучино с нежирным молоком и без сахара их уже 50. Месяц ежедневного употребления такого напитка приведет к образованию жирового валика вокруг талии. Также вес набирается, если каждый день употреблять белый хлеб. Многие люди не знают, что нескольких небольших кусочков хлеба имеют такое же количество калорий, как и одно пирожное. 

Объемы живота также увеличиваются из-за ягод, но в этом случае речь идет не о жире, а о газообразовании. Помимо прочего, стоит быть острожнее с употреблением газированных напитков и пива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Несжигаемый жир уже через месяц: Названы продукты, от которых живот растет быстрее, чем от сахара

Сегодня, 11:54

Нарколог Поликарпов призвал отказаться от рассола и томатного сока при синдроме похмелья

26-06-2023, 17:49

Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

26-06-2023, 08:49

Кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче

24-06-2023, 21:29

Врач-эндокринолог Клинчев заявил, что диабетики часто ухудшают свое состояние

23-06-2023, 20:24

Гастроэнтеролог Вялов назвал блюда, которые помогут очистить кишечник

23-06-2023, 13:19

Эндокринолог Маргарита Лернер назвала сонливость и постоянное чувство голода признаками сахарного диабета

21-06-2023, 15:44

Врач-диетолог РФ Михаил Гинзбург заявил, что квас не показан людям с заболеваниями желудка

21-06-2023, 12:24

«Газета.ru»: Пульмонолог Заурбек Айсанов рассказал об опасности ХОБЛ

20-06-2023, 14:04

Кардиолог РФ Копылов предупредил об опасности самолечения гипертонии

20-06-2023, 12:39

Врач-нарколог из РФ Егорова рассказала о первой помощи при отравлении алкоголем

20-06-2023, 10:49

Терапевт Чернышева предупредила, что плохая память у пожилых может быть следствием низкого гемоглобина

19-06-2023, 16:09

Диетолог Елена Соломатина назвала дневную норму черешни для не имеющего проблем со здоровьем человека

19-06-2023, 14:34

Врач Косов рассказал, почему жирная пища и алкоголь несовместимы

19-06-2023, 11:34

ТСН24: аллерголог-иммунолог Болибок заявил о росте онкологии и сосудистых заболеваний из-за COVID-19

19-06-2023, 08:49

Ученые назвали распространенную ошибку при лечении рака

18-06-2023, 20:04

Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году

18-06-2023, 18:39

Диетолог Гинзбург назвал кисломолочные продукты полезными для снижения холестерина

18-06-2023, 15:19

Врач Уланкина назвала три неочевидных признака рака ротовой полости

18-06-2023, 13:59

У 19-летнего тюменца обнаружили патологию сердца после съеденной шаурмы

17-06-2023, 17:29

Возможно, Вам будет интересно

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

Вчера, 08:54

0

Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...

Подробнее
Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

26-06-2023, 08:49

0

Врач-пульмонолог Александр Фридлянд рассказал о том, чем опасна любимая многими корица. Корицу называют природным...

Подробнее
«Инфо-помойка»: журналисты уличили Telegram-канал «Рыбарь» в отработке тезисов Минобороны РФ

«Инфо-помойка»: журналисты уличили Telegram-канал «Рыбарь» в отработке тезисов Минобороны РФ

Вчера, 11:22

0

Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации...

Подробнее
TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

Вчера, 12:59

0

После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...

Подробнее
Гусев рассказал, что соединения «Вагнера» покидают Воронежскую область

Гусев рассказал, что соединения «Вагнера» покидают Воронежскую область

25-06-2023, 12:04

0

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с частным военным формированием «Вагнер» на...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Сегодня, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

Вчера, 11:44

0

Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом»....

Подробнее
«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

Вчера, 14:09

0

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...

Подробнее
Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

26-06-2023, 15:59

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок действия ранее подписанного указа о запрете продажи...

Подробнее
Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

26-06-2023, 15:19

0

Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ»,...

Подробнее