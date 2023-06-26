Несжигаемый жир уже через месяц: Названы продукты, от которых живот растет быстрее, чем от сахара

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые опаснее сахара, ведь многие люди употребляют их ежедневно. Доктор обратила внимание на то, что эти продукты кажутся безобидными для фигуры, поэтому их употребляют чаще десертов. По словам доктора медицинских наук, от такой пищи живот растет быстрее, чем от употребления сахара.

Павлова подчеркнула, что если в черном кофе или эспрессо ноль калорий, то в капучино с нежирным молоком и без сахара их уже 50. Месяц ежедневного употребления такого напитка приведет к образованию жирового валика вокруг талии. Также вес набирается, если каждый день употреблять белый хлеб. Многие люди не знают, что нескольких небольших кусочков хлеба имеют такое же количество калорий, как и одно пирожное.

Объемы живота также увеличиваются из-за ягод, но в этом случае речь идет не о жире, а о газообразовании. Помимо прочего, стоит быть острожнее с употреблением газированных напитков и пива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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