Нарколог Поликарпов призвал отказаться от рассола и томатного сока при синдроме похмелья

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Сытный завтрак, супы, прием сорбентов, состояние покоя и детоксикация — это то, что может помочь при похмельном синдроме. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.
При этом он предостерег от того, чтобы восстанавливаться после избыточного возлияния с помощью томатного сока и огуречного рассола. Доктор пояснил, что лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом не имеет под собой научных оснований.
Врач назвал основные симптомы похмелья, указывающие на отравление организма этанолом. Это сильная головная боль, слабость во всем теле, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение и потливость. Поликарпов обращает внимание на то, что из-за интоксикации нарушаются обменные процессы. Кроме того, происходят расстройство нервной системы, поражение желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, возможно обострение хронических заболеваний. В тяжелых случаях алкогольное отравление даже опасно для жизни. Психиатр-нарколог предупредил, что самолечение в этом случае лишь усугубит положение и может привести к серьезным последствиям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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