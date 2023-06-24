Дырки в легких: Врач РФ указал на опасность продукта, которым снижают сахар

Врач-пульмонолог Александр Фридлянд рассказал о том, чем опасна любимая многими корица.

Корицу называют природным антибиотиком и даже используют в рационе людей с сахарным диабетом, пишет «Доктор Питер».

Но все же, отметил эксперт, как раз корица может стать причиной ухудшения состояния людей с диабетом, поскольку в сочетании с лекарствами она может спровоцировать резкое снижение уровня сахара в крови.

Эксперт добавил, что нельзя есть корицу в сухом виде, так как это вредит здоровью и можно даже отравиться ею. Корица опасна при вдыхании. Попадание порошка корицы в легкие может привести к развитию аспирационной пневмонии. Если к ней присоединится бактериальная инфекция, то не исключена тяжелая бактериальная пневмония. Он заявил, что, по сути, корица может привести к образованию дырок в легких.

Также стоит учитывать, что если корицу есть неправильно, то можно спровоцировать гастрит или дуоденит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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