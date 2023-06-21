Кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче

Сегодня, 21:29

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Кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче
Фото из открытых источников

Кардиолог Роман Шахнович рассказал, как избежать инфаркта. 

Он обращает внимание на то, что 25% случаев инфаркта заканчиваются летально по причине позднего обращения за медицинской помощью. Врач рекомендует пить больше жидкости и принимать лекарства, назначенные врачом. Кроме того, следует контролировать давление и пульс, а также избегать излишних физических нагрузок и поднятия тяжестей. 

Доктор также отмечает, что люди, работающие на даче, должны помнить, что нельзя долго находиться в положении, когда голова находится ниже тела. При работе на грядках врач советует пользоваться стульчиком. Он также рекомендует использовать инструменты с длинными рукоятками. 

Кардиолог предостерегает от физических  нагрузок в жару. Он отмечает, что при работе каждые 30 минут следует делать передышку. Не стоит забывать, что летом надо работать в головном уборе. 

При подозрении на инфаркт необходимо вызвать скорую помощь, следует лечь или сесть, а также обеспечить приток кислорода. Не следует везти человека с подозрением на инфаркт в больницу на личном транспорте.

При появлении  боли в груди  можно положить под язык одну таблетку нитроглицерина или использовать одну дозу нитро-спрея.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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