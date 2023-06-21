Врач-эндокринолог Клинчев заявил, что диабетики часто ухудшают свое состояние

Врач указал на главные ошибки диабетиков, ухудшающих их состояние. Об этом сообщает издание Pravda.ru.

По словам врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога Алексея Калинчева, диабетики делятся на два типа: те, у которых присутствует инсулинозависимость и инсулинонезависимые люди. При этом диабет первого типа обычно развивается в детском и юношеском возрасте. А диабет второго типа приобретается значительно позднее — им страдают неюные люди с ожирением.

Нередко диабетики настолько легкомысленно относятся к своему заболеванию, что состояние их ухудшается и развиваются осложнения. Так, врач предостерег, что подход к лечению должен быть серьезным и графика приема лекарств, назначенных врачом, нужно придерживаться четко. Тем более что медикаменты больным сахарным диабетом предоставляют бесплатно. Кроме того, надо вовремя проходить плановые обследования.

«Если человек нерегулярно принимает таблетки, не следит за уровнем гликемии крови, то у него случаются эпизоды высокого сахара и низкого сахара», — предостерег медик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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