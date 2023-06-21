Гастроэнтеролог Вялов назвал блюда, которые помогут очистить кишечник

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Ферментированные овощи сейчас в тренде у многих модных диетологов. Российский гастроэнтеролог Сергей Вялов подтвердил, что квашенина и малосольные овощи на самом деле полезны — они поспособствуют перистальтике кишечника.
«Научный взгляд на ферментирование заключается в процессе превращения углеводов в спирты, диоксид углерода и органические кислоты. И это, безусловно, полезно для здоровья», — поведал врач в интервью корреспонденту «Российской газеты».
Ферментированные овощи сохраняют полезную клетчатку и содержат ценные органические кислоты. Они выполняют сразу несколько задач (стимуляцию перистальтики кишечника, поддержание здоровой микрофлоры) и одну комплексную — очищение организма.
Тем не менее, не следует воспринимать их как панацею. Это не лекарственный препарат, который поможет избавиться от той или иной проблемы. Однако поддержать общее здоровье ферментированные продукты помогут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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